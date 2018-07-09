«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали

«Варвары» на чемпионате. Эксперт раскритиковал арбитров мундиаля

В эфире НСН арбитр ФИФА Гурам Сепиашвили заявил, что качество судейства на играх ЧМ-2018 оставляет желать лучшего.

Игроки и тренеры, журналисты и болельщики. Без них не может обойтись ни один турнир. Но, пожалуй, никто не подвергается такой критике, и со стороны игроков и тренеров, журналистов и болельщиков, как судьи. Их периодически гоняют на мыло, советуют купить им очки, да и в принципе не жалуют.

Судейский комитет ФИФА, который занимается назначением бригад арбитров на матчи чемпионата, возглавляет Пьерлуиджи Коллина. Каждый, кто хоть раз смотрел большие турниры, помнит этого итальянца, лишенного волос, но не лишенного обаяния и харизмы.

Прежде всего, фактор равенства. От каждого континента обязательно должен быть рефери, при этом испанец, понятно, судить матч с участием испанцев не будет. На самые ответственные встречи назначают самых опытных, прошедших неоднократное боевое крещение на чемпионатах Европы, Кубках Конфедераций. И вот тут начинается самое сложное, потому как уровень судьи из Океании может сильно (!) отличаться от уровня грамотности европейского рефери.

Арбитр ФИФА Гурам Сепиашвили в эфире НСН поставил работавшим на этом чемпионате судьям «троечку», иногда с минусом.

«Качество ниже среднего. Например, матч Англия-Колумбия, это же просто безобразие какое-то было. Абсолютно непонятно, что там творилось. Нужно судей лучше обучать, привлекать на большие турниры, чтобы они адаптировались», — считает арбитр с большим опытом.

Если журналисты могут добраться до любого игрока или тренера, то судья — фигура неприкосновенная. Им строжайше запрещено общаться с репортерами, тренерами, игроками, чиновниками, болельщиками.

Впервые работающий на чемпионате видеоповтор, окрестили «варварами», интерпретировав Video assistant referee — var» в неблагозвучное. Мол, только игру портят. Достаточно того, что арбитр на поле увидел. Но это мнение разделяют не все.

«Мне кажется, что система позитив дала, ничего плохого не вижу, и справедливое решение можно принять и с помощью современных систем. Сами понимаете, судейский фактор — это человеческий фактор. Нужно принять правильное решение за доли секунды: было нарушение или не было… Не принял рефери правильное решение, а страдает весь футбол? Почему? Так что систему видеоповторов оцениваю позитивно», — заявил Сепиашивили.

Все потраченные судьями нервные клетки в итоге неплохо окупаются. Каждый из главных рефери турнира гарантированно получит по 57 тысяч евро и еще по 2,5 тысячи евро за каждый матч. Но за деньгами в России явно не собирался голландский судья Бьорн Кейперс . Его состояние рефери оценивается почти в 12,5 миллиона евро. Он — основатель сети парикмахерских, совладельцем сети супермаркетов, с более чем 500 филиалами по всей Голландии. Арбитр является одним из спонсоров гонщика команды «Формулы-1» Макса Ферстаппена . Кейперс имеет степень бакалавра в области делового администрирования.

Попробуй подкупи такого арбитра?! Что ему пообещать? Пожалуй, только проездной на метро, его точно у арбитра нет.