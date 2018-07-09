Ещё
Украинский футболист вступился за Смолова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинский футболист вступился за Смолова 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев опубликовал в своем Instagram пост в поддержку российского футболиста Федора Смолова.
Селезнев отметил, что сейчас его друга Смолова многие критикуют.
«Он хотел лучшего, но это футбол и ошибки свойственны людям», — написал украинец (орфография и пунктуация автора сохранены).
Селезнев подчеркнул, что у Смолова «еще все впереди», а «тот, кто не падает, тот не поднимается».
Свой пост он сопроводил совместной фотографией со Смоловым, защитником сборной РФ Игорем Смольниковым и румынским футболистом Рэзваном Рацем.
Сборная России уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Один из 11-метровых ударов не смог реализовать Смолов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине382
После матча с Россией хорваты обратились в больницу67
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России46
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала904
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»751
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение