Украинский футболист вступился за Смолова 

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев опубликовал в своем Instagram пост в поддержку российского футболиста Федора Смолова.
Селезнев отметил, что сейчас его друга Смолова многие критикуют.
«Он хотел лучшего, но это футбол и ошибки свойственны людям», — написал украинец (орфография и пунктуация автора сохранены).
Селезнев подчеркнул, что у Смолова «еще все впереди», а «тот, кто не падает, тот не поднимается».
Свой пост он сопроводил совместной фотографией со Смоловым, защитником сборной РФ Игорем Смольниковым и румынским футболистом Рэзваном Рацем.
Сборная России уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Один из 11-метровых ударов не смог реализовать Смолов.