Украинский футболист вступился за Смолова

Селезнев отметил, что сейчас его друга Смолова многие критикуют.

«Он хотел лучшего, но это футбол и ошибки свойственны людям», — написал украинец (орфография и пунктуация автора сохранены).

Селезнев подчеркнул, что у Смолова «еще все впереди», а «тот, кто не падает, тот не поднимается».

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev) 8 Июл 2018 в 4:29 PDT

Свой пост он сопроводил совместной фотографией со Смоловым, защитником сборной РФ Игорем Смольниковым и румынским футболистом Рэзваном Рацем.

Сборная России уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Один из 11-метровых ударов не смог реализовать Смолов.