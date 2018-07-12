Ещё
Хорватский футболист попал в больницу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хорватский футболист попал в московскую больницу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич обратился в одну из больниц Москвы из-за травмы коленного сустава. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, травму игрок получил во время игры со сборной Англии. Сейчас он проходит обследование. Как врачи оценивают состояние Перишича, не уточняется.
Сборная Хорватии 11 июля обыграла команду Англии и со счетом 2:1. Перишич был признан лучшим игроком матча. Он забил гол на 68-й минуте игры, а на 109-й сделал голевую передачу на Марио Манджукича.
15 июля Хорватия поборется за победу в финале ЧМ-2018 со сборной Франции.
Комментарии  Ещё 88 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ91
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ328
Найден потерявшийся британский болельщик3
Хорват попал в больницу после матча с Англией2
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение