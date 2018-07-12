Хорватский футболист попал в больницу

Хорватский футболист попал в московскую больницу

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич обратился в одну из больниц Москвы из-за травмы коленного сустава. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, травму игрок получил во время игры со сборной Англии. Сейчас он проходит обследование. Как врачи оценивают состояние Перишича, не уточняется.

Сборная Хорватии 11 июля обыграла команду Англии и со счетом 2:1. Перишич был признан лучшим игроком матча. Он забил гол на 68-й минуте игры, а на 109-й сделал голевую передачу на Марио Манджукича

15 июля Хорватия поборется за победу в финале ЧМ-2018 со сборной Франции.