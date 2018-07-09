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Самедов объяснил уход из сборной
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Самедов: решил завершить карьеру в сборной до ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов рассказал, когда принял решение завершить международную карьеру, передает Sport24.
"Я решил завершить карьеру в сборной еще до начала чемпионата мира. Мы сели и поговорили с женой. Пришли к такому решению. Так что я изначально знал, что этот турнир — последний для меня в составе национальной команды", — сказал Самедов.
Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале мундиаля в серии послематчевых пенальти.
Ранее Сергей Игнашевич заявил о намерении стать тренером.
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