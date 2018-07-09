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Дешам назвал основную угрозу сборной Бельгии
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Тренер Франции назвал основную угрозу сборной Бельгии 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2018 года против команды Бельгии.
"Да, мы хорошо знаем соперников, но и они отлично знают нас. Вряд ли это можно назвать чьим-то преимуществом. У бельгийцев очень атакующая команда, она показывала это на протяжение всего чемпионата.
В матче с бразильцами команда показала, что может играть и в защите, и может насытить середину поля, но основная угроза — это их атака", — приводит слова Дешама ТАСС.
Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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