Дешам назвал основную угрозу сборной Бельгии

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Защитник сборной Хорватии поприветствовал Украину после матча 1/4 финала ЧМ-2018

Боярский не считает предосудительным лозунг "Слава Украине"

Выбранный для работы на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола