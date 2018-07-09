Спортивный комментатор назвал фаворита ЧМ-2018

Фаворитом ЧМ-2018 можно назвать Францию, но по игре из четырех оставшихся команд мне нравится Бельгия

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает фаворитом ЧМ-2018 сборную Франции. Спортивный эксперт также полагает, что меньше всего шансов на победу у команды Хорватии.

«Если брать логику, то фаворитом турнира можно назвать Францию. По игре из всех четырех оставшихся команд мне больше всего нравится Бельгия. В четверке есть две команды, которые никогда не были чемпионами мира — Бельгия и Хорватия, полагаю, что у хорватов наименьшее количество шансов на победу. Они провели два матча с овертаймами — это было очень сложно. Думаю, что чемпион определится в матче Франция — Бельгия. Кто выиграет этот матч, тот и впоследствии станет чемпионом мира», — предположил Арустамян.

Восьмого июля определились все полуфиналисты ЧМ-2018. Французы получили путевку в 1/2 финала, одолев сборную Уругвая со счетом 2:0. Англичане вышли в полуфинал, также всухую обыграв шведов со счетом 2:0. Бельгийцы победили бразильцев со счетом 2:1. А сборная Хорватии в сложнейшем матче одолела хозяев мундиаля — сборную России.

Первый матч полуфинала турнира пройдет уже во вторник, 10 июля. В Санкт-Петербурге сыграют сборные Франции и Бельгии. А в столичных «Лужниках» встретятся команды Англии и Хорватии.