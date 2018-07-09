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Комолов сбрил усы надежды
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Антон Комолов сбрил усы надежды 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известный ведущий Антон Комолов поблагодарил сборную России за отличную игру и решил избавиться от главного атрибута российских болельщиков ЧМ-2018.
Комолов заметил, что сборная смогла опровергнуть неверие в нее многих зрителей, показав в решающих матчах хорошую игру. Футболисты, по мнению Антона, подарили всей стране минуты гордости, радости, заставили болеть, срывая голос, а после матча с Хорватией оставили в сердцах болельщиков светлую грусть.
Кроме того, Комолов поблагодарил Сергея Игнашевича за великую карьеру, ведь для футболиста этот матч стал последним. Всех игроков сборной Комолов поблагодарил за железную дисциплину, самоотдачу и стремление.
Поскольку акция "усы надежды" была придумана из-за тренера сборной Станислава Черчесова, ведущий не обошел стороной и его. Он отметил, что Станиславу каким-то образом удалось полностью "перезагрузить" игроков и зарядить их на невероятную игру.
В конце своего обращения Комолов пошутил, что в Катаре российским болельщикам нужно будет отращивать "бороду веры".
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