Антон Комолов сбрил усы надежды

Известный ведущий Антон Комолов поблагодарил сборную России за отличную игру и решил избавиться от главного атрибута российских болельщиков ЧМ-2018.

Комолов заметил, что сборная смогла опровергнуть неверие в нее многих зрителей, показав в решающих матчах хорошую игру. Футболисты, по мнению Антона, подарили всей стране минуты гордости, радости, заставили болеть, срывая голос, а после матча с Хорватией оставили в сердцах болельщиков светлую грусть.

Кроме того, Комолов поблагодарил Сергея Игнашевича за великую карьеру, ведь для футболиста этот матч стал последним. Всех игроков сборной Комолов поблагодарил за железную дисциплину, самоотдачу и стремление.

Поскольку акция "усы надежды" была придумана из-за тренера сборной Станислава Черчесова , ведущий не обошел стороной и его. Он отметил, что Станиславу каким-то образом удалось полностью "перезагрузить" игроков и зарядить их на невероятную игру.

В конце своего обращения Комолов пошутил, что в Катаре российским болельщикам нужно будет отращивать "бороду веры".