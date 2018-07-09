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Помощник Черчесова ответил на критику Канчельскиса
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Помощник Черчесова ответил на критику Канчельскиса 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко ответил на критику главного тренера национальной команды Станислава Черчесова со стороны бывшего игрока сборной Андрея Канчельскиса.
Канчельскис выразил недоумение, с чего Черчесова считают героем после выступления на чемпионате мира 2018 года. По его мнению, сборная России обыграла «лишь одну серьёзную команду по пенальти».
«Ты, именно ты, будучи игроком сборной России, выводил команду из группы на чемпионатах мира и Европы, твои голы и передачи сводили с ума всю страну. 1/4 финала ЧМ был для тебя обычной историей, началом турнира. И тут вдруг кто он такой. Он посмел позариться на твои достижения. Как же так, не может быть. Страница переписана», — приводит слова Ромащенко «Чемпионат» со ссылкой на Facebook.
Он также напомнил Канчельскису о его тренерском опыте, назвав его достижения «впечатляющими» и отметив, что футбольные клубы «Юрмала» и «Солярис» гремели на всю Европу».
Сборная Росси под руководством Черчесова впервые в истории страны вышла в плей-офф ЧМ, где обыграла Испанию (1:1, пенальти 4:3) и уступила в 1/4 финала Хорватии (2:2, пенальти 3:4).
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) признала сборную России лучшей по игре в защите на чемпионате мира 2018 года.
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