Ещё
Боярский предложил россиянам кричать «Слава Украине»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боярский предложил россиянам кричать «Слава Украине» 

Рамблер 50 минут назад
Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский призвал не искать политику в словах хорвата Домагоя Виды и сравнил лозунг «слава Украине» с матом. Об этом сообщает «Газета.ру».
По мнению Боярского, в России тоже могут «со спокойной совестью» выкрикивать такие лозунги.
«Слава Украине, ее все любят, что ж плохого в этом», — сказал он.
Актер добавил, что в таких словах нет ничего страшного, и с «таким же успехом можно материться».
Ранее Вида и экс-игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич записали видео, на котором Вида выкрикнул «слава Украине!», а Вукоевич посвятил победу над сборной РФ «Динамо» и Украине. Оба футболиста ранее выступали за киевское «Динамо».
В Хорватском футбольном союзе принесли извинения за ролик, а затем исключили Вукоевича из числа членов хорватской делегации на ЧМ-2018 и освободили от должности помощника тренера сборной.
FIFA вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков (около 950 тысяч рублей). Сообщалось, что оба футболиста принесли официальные извинения.
Комментарии186  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер сборной Англии рассказал о настоящей России46
Сборная РФ обратилась к фанатам35
Черчесов взял на себя вину за промах Смолова19
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым14
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине613
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Сборная РФ обратилась к фанатам
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Черчесов взял на себя вину за промах Смолова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение