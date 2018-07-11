Боярский предложил россиянам кричать «Слава Украине»

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский призвал не искать политику в словах хорвата Домагоя Виды и сравнил лозунг «слава Украине» с матом. Об этом сообщает «Газета.ру».

По мнению Боярского, в России тоже могут «со спокойной совестью» выкрикивать такие лозунги.

«Слава Украине, ее все любят, что ж плохого в этом», — сказал он.

Актер добавил, что в таких словах нет ничего страшного, и с «таким же успехом можно материться».

Ранее Вида и экс-игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич записали видео, на котором Вида выкрикнул «слава Украине!», а Вукоевич посвятил победу над сборной РФ «Динамо» и Украине. Оба футболиста ранее выступали за киевское «Динамо».

В Хорватском футбольном союзе принесли извинения за ролик, а затем исключили Вукоевича из числа членов хорватской делегации на ЧМ-2018 и освободили от должности помощника тренера сборной.

FIFA вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков (около 950 тысяч рублей). Сообщалось, что оба футболиста принесли официальные извинения.