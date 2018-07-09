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Боярский прокомментировал инцидент с хорватским игроком
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Боярский не считает предосудительным лозунг «Слава Украине» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский актер и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал лозунг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды "Слава Украине" после победы в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года против команды России.
"Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что ж плохого в этом", — сказал Боярский в общении с корреспондентом "Газеты.Ru".
"Не нужно там искать политический подтекст. Можно материться с таким же успехом. Ничего страшного", — добавил артист.
После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) Вида и тренер Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг "Слава Украине". Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.
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