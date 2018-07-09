Боярский прокомментировал инцидент с хорватским игроком

Боярский не считает предосудительным лозунг «Слава Украине»

Российский актер и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал лозунг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды "Слава Украине" после победы в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года против команды России.

"Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что ж плохого в этом", — сказал Боярский в общении с корреспондентом "Газеты.Ru".

"Не нужно там искать политический подтекст. Можно материться с таким же успехом. Ничего страшного", — добавил артист.