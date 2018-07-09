Тренер сборной Франции возмутился вопросу о России 

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам с раздражением ответил на просьбу журналистов прокомментировать выступление сборной России на ЧМ-2018.
«Переводчик, вы уверены, что вопрос был о сборной России? Я что, реально должен говорить об этой команде?» — сказал Дешам, передает «Чемпионат».
Тренер заявил, что не понимает, почему его попросили прокомментировать сильные и слабые стороны российской команды накануне полуфинала против Бельгии.
«Не вижу логики. Здесь есть журналисты из Франции, Бельгии, других стран. Давайте двигаться дальше», — добавил Дешам.
В полуфинальном матче Франция сыграет с Бельгией во вторник в Петербурге, матч начнется в 21.00.
Отметим, сборная России по футболу впервые в современной истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова в домашнем турнире одержала победу над Саудовской Аравией, Египтом и Испанией. 7 июля российская команда проиграла в четвертьфинале чемпионата, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти.