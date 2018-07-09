Видео со «Славой Украине» обошлось хорвату в 15 тысяч долларов

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал помощника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает «Интерфакс».

«Дисциплинарный комитет оштрафовал Вукоевича и вынес предупреждение за "неспортивное поведение" — публикацию видео, в котором он заявил: "Это победа для киевского "Динамо" и для Украины" после победы Хорватии над Россией», — говорится в заявлении. ФИФА приняла во внимание тот факт, что Вукоевич и Федерация футбола Хорватии своевременно извинились за инцидент, и Федерация футбола Хорватии уже отстранила Вукоевича от работы со сборной.

Ранее Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение без денежного штрафа защитнику сборной Хорватии Домагою Виде, который в этом же видео заявил «Слава Украине!». Сам футболист позднее пояснял, что просто пошутил. «Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех», — сказал он.

1 швейцарский франк по курсу на 9 июля равен 0,99 доллара США.

7 июля сборная Хорватии переиграла россиян в серии послематчевых пенальти. Победа позволила хорватам попасть в полуфинал чемпионата мира впервые с 1998 года.