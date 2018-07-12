Озвучены результаты допинга на ЧМ

Все допинг-пробы на чемпионате мира по футболу оказались отрицательными, передает ТАСС

Программа проверок стала самой масштабной в истории чемпионатов мира. С января 2018 года было проведено 2037 тестов и было взято 3985 допинг-проб.

Из всех участников чемпионата мира только один игрок имел медицинские показания на использование запрещенного вещества, уточнили в FIFA.

Ранее в немецком издании Bild вышел материал, в котором российских футболистов обвинили в применении секретного допинга путем вдыхания аммиака.