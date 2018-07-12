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Озвучены результаты допинга на ЧМ
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Озвучены результаты допинга на ЧМ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Все допинг-пробы на чемпионате мира по футболу оказались отрицательными, передает ТАСС.
Программа проверок стала самой масштабной в истории чемпионатов мира. С января 2018 года было проведено 2037 тестов и было взято 3985 допинг-проб.
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Из всех участников чемпионата мира только один игрок имел медицинские показания на использование запрещенного вещества, уточнили в FIFA.
Ранее в немецком издании Bild вышел материал, в котором российских футболистов обвинили в применении секретного допинга путем вдыхания аммиака.
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