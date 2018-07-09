Дзагоев оценил матч с Хорватией

Дзагоев: коллектив сборной России на ЧМ-2018 держался, как кулак

Коллектив сборной России по футболу держался, как кулак на чемпионате мира. Такое мнение высказал полузащитник сборной Алан Дзагоев официальному Youtube-каналу национальной команды.

Сборная России уступила хорватам в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира. Дзагоев вышел на поле в первом тайме дополнительного времени и отметился голевой передачей на Марио Фернандеса на 115-й минуте.

"Хочу сказать, что у нас сложился очень сильный коллектив во время чемпионата мира. Держался, словно кулак. Уверен, что это нам и помогло дойти до четвертьфинала турнира", — рассказал Дзагоев.

Полузащитник поделился мнением о матче с командой Хорватии. "Игру с подопечными Златко Далича можно назвать трагичной — сперва мы вели, а потом проигрывали. Если сложить все наши усилия, то мы должны были идти к победе, но пенальти — это чистая лотерея, — считает Дзагоев. — Хочется сказать, что выигрывает команда и проигрывает команда".

Футболист также рассказал, кто его поддерживал после травмы, полученной в матче первого тура с командой Саудовской Аравии (5:0). "Обидно, что мне удалось сыграть так мало времени на домашнем чемпионате мира. Конечно, вся наша команда меня поддерживала и помогала во всем. На таких турнирах хочется играть как можно больше, но травмы являются неотъемлемой часть спорта", — рассказал полузащитник.