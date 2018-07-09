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В Петербурге закрасили граффити с Черчесовым
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Граффити с Черчесовым в Петербурге закрасили 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Пушкарском саду Санкт-Петербурга закрасили граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Испорченное вандалами граффити сейчас восстанавливают, сообщает НТВ. При этом новое изображение Черчесова на трансформаторной будке будет отличаться от предыдущего.
Также сообщается, что изображение, по словам очевидцев, испортили шесть мужчин. На защиту граффити попытались встать две девушки, одну из них в итоге ударили по голове. За девушек вступился прохожий, который также получил травмы. Однако в полицию пострадавшие еще не обращались.
Граффити с портретом Черчесова нарисовали художники из объединения HoodGraff при помощи музыканта Сергея Шнурова в середине июня. После поражения россиян от хорватов в 1/4 финала ЧМ-2018 вандалы «отрезали» указательный палец на портрете.
Ранее газета ВЗГЛЯД показывала, как чемпионат мира по футболу спровоцировал уличных художников, раскрашивающих здания и заборы российских городов, взяться за тему Мундиаля.
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