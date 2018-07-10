Ещё
Луценко принял участие в набеге на страницу ФИФА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинский генпрокурор принял участие в набеге на страницу ФИФА 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко присоединился к атаке украинских болельщиков на страницу ФИФА в социальной сети Facebook, целью которой является занижение рейтинга организации. На это обратила внимание «Страна.ua».
Луценко оставил на странице ФИФА лозунг «Слава Украине!», а также поставил свою оценку. В отличие от большинства пользователей, атаковавших страницу, Луценко поставил ей три балла, а не один.
Пользователи соцсетей предположили, что генпрокурор не рискнул в полной мере солидаризоваться с фанатами.
«Когда ты хочешь зарисоваться перед пацанами, но ссышь, что могут потом подтянуть за базар, поэтому оставляешь себе пути для маневров», — оценил действия Луценко блогер Денис Гороховский.
«Страна.ua»
Украинские фанаты атаковали страницу ФИФА в Facebook в ночь на 10 июля. Совместными усилиями болельщики понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла. Также они оставляют комментарии с лозунгом «Слава Украине!» на русском, украинском и английском языках.
Кроме того, болельщики выражают поддержку сборной Хорватии, защитнику этой команды Домагою Виде и помощнику тренера Огнену Вукоевичу. После победы хорватской сборной над российской командой в 1/4 финала чемпионата мира по футболу Вида и Вукоевич записали видеоролик, в ходе которого Вида выкрикнул лозунг «Слава Украине!».
Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (почти 950 тысяч рублей), а Хорватский футбольный союз исключил его из делегации на текущем мундиале. Вида отделался предупреждением без денежного взыскания.
Вечером 9 июля в сети появилось еще одно видео, где Вида кричит «Слава Украине!», а также фразу «"Белград" — гори!».
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безработный Тарасов закладывает имущество33
Украина выплатит штраф за оскандалившегося хорвата215
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
Песков прокомментировал выходку Виды152
Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ440
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение