Луценко принял участие в набеге на страницу ФИФА

Украинский генпрокурор принял участие в набеге на страницу ФИФА

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко присоединился к атаке украинских болельщиков на страницу ФИФА в социальной сети Facebook, целью которой является занижение рейтинга организации. На это обратила внимание «Страна.ua».

Луценко оставил на странице ФИФА лозунг «Слава Украине!», а также поставил свою оценку. В отличие от большинства пользователей, атаковавших страницу, Луценко поставил ей три балла, а не один.

Пользователи соцсетей предположили, что генпрокурор не рискнул в полной мере солидаризоваться с фанатами.

«Когда ты хочешь зарисоваться перед пацанами, но ссышь, что могут потом подтянуть за базар, поэтому оставляешь себе пути для маневров», — оценил действия Луценко блогер Денис Гороховский.

«Страна.ua»

Украинские фанаты атаковали страницу ФИФА в Facebook в ночь на 10 июля. Совместными усилиями болельщики понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла. Также они оставляют комментарии с лозунгом «Слава Украине!» на русском, украинском и английском языках.

Кроме того, болельщики выражают поддержку сборной Хорватии, защитнику этой команды Домагою Виде и помощнику тренера Огнену Вукоевичу. После победы хорватской сборной над российской командой в 1/4 финала чемпионата мира по футболу Вида и Вукоевич записали видеоролик, в ходе которого Вида выкрикнул лозунг «Слава Украине!».

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (почти 950 тысяч рублей), а Хорватский футбольный союз исключил его из делегации на текущем мундиале. Вида отделался предупреждением без денежного взыскания.

Вечером 9 июля в сети появилось еще одно видео, где Вида кричит «Слава Украине!», а также фразу «"Белград" — гори!».