Ещё
Россияне назвали главного претендента на победу в ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне назвали главного претендента на победу в ЧМ 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: ТАСС
Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал, какую команду россияне считают главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу.
Францию фаворитом считает 21% опрошенных, Англию — 18%, Хорватию — 17%, Бельгию — 14%, передает РИА «Новости».
После того, как российская сборная проиграла Хорватии, «интерес наших сограждан к Кубку мира не угас: так, 69% заявили о просмотре футбольных матчей», говорится в сообщении ВЦИОМ.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 8 июля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Их опрашивали в форме телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
В полуфинальном матче Франция сыграет с Бельгией во вторник в Петербурге, матч начнется в 21.00.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина решила выплатить штраф за Вукоевича В соцсетях с восторгом встретили разоблачение английскими фанатами мифов о России Болельщики сделали необычный подарок Акинфееву
Комментарии18  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков прокомментировал выходку Виды128
Безработный Тарасов закладывает имущество18
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки28
Украина выплатит штраф за оскандалившегося хорвата72
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение