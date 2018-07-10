Россияне назвали главного претендента на победу в ЧМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал, какую команду россияне считают главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу.

Францию фаворитом считает 21% опрошенных, Англию — 18%, Хорватию — 17%, Бельгию — 14%, передает РИА «Новости»

После того, как российская сборная проиграла Хорватии, «интерес наших сограждан к Кубку мира не угас: так, 69% заявили о просмотре футбольных матчей», говорится в сообщении ВЦИОМ.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 8 июля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Их опрашивали в форме телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

В полуфинальном матче Франция сыграет с Бельгией во вторник в Петербурге, матч начнется в 21.00.