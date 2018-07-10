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Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
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Матч Россия-Хорватия стал самым рейтинговым спортивным событием на украинском ТВ 

ТАСС 1 час назад
Матч Россия-Хорватия на чемпионате мира по футболу, который проходит в РФ, стал абсолютным лидером просмотра на украинском телеканале "Интер". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба канала.
"Абсолютным лидером просмотра на нынешнем чемпионате стал матч Россия-Хорватия: доля поединка по аудитории "18+" составила 26% по всей Украине и 31,4% в городах [с населением] от 50 тыс. [человек]. По целевой аудитории 18-54 [лет] в крупных городах матч собрал долю 30,6%, оторвавшись от ближайшего конкурента более чем в два раза", — сказано в сообщении.
Более того, по данным телеканала, эта игра — лидер не только среди матчей ЧМ-2018, она также побила рекорд телепросмотра футбольных поединков ЧМ-2014, который состоялся в Бразилии. Матч Россия-Хорватия также стал самым рейтинговым спортивным событием с начала года на украинском ТВ в крупных городах.
Как отмечает пресс-служба, телевизионные трансляции матчей 1/4 финала чемпионата мира по футболу (Швеция-Англия) и (Россия-Хорватия) 6 и 7 июля на телеканале "Интер" по числу просмотров превысили все остальные программы в своих слотах. В целом футбольные события четвертьфинала ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 8,6 млн человек.
Еще один матч между сборными Швеции и Англии также лидировал в своем слоте. Этот поединок за выход в полуфинал собрал у экранов телевизоров 21% зрителей старше 18 лет в целом по Украине, в крупных городах — 23,3%. Сборная Англии одержала победу над Швецией со счетом 2:0. Телеканал "Интер" приобрел эксклюзивные права на весь пакет для трансляции футбольного чемпионата мира 2018 года и стал единственным телеканалом на Украине, который покажет все матчи мирового первенства.
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