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Грудинин проспорил центнер клубники
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П. Грудинин проспорил В. Жириновскому 100 кг клубники из-за победы Бельгии в четвертьфинале ЧМ 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выиграл 100 кг клубники в споре с руководителем Совхоза им. Ленина Павлом Грудининым о том, кто выиграет в матче 1/4 чемпионата мира по футболу между Бельгией и Бразилией. Об этом В. Жириновский рассказал журналистам.
«Я ставил на победу Бельгии перед Бразилией, Грудинин Павел Николаевич, которого мы очень уважаем, проиграл нам 100 кг клубники», — сказал В. Жириновский.
Политик отметил, что выигрыш был получен — вчера клубника была доставлена в Госдуму. «Мы раздали ее аппарату Госдумы. А журналистам дали клубнику? Принесите им всем! Это же настоящая, последняя подмосковная клубника. Нам не жалко, не мы же ее покупали, нам она бесплатно досталась. Я выиграл, П. Грудинин проиграл», — отметил политик.
6 июля, футболисты сборной Бельгии нанесли поражение сборной Бразилии и вышли в полуфинал чемпионата мира. Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 2:1.
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