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Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
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Зарубежные фанаты крадут лампы в Москве 

Рамблер 3 часа назад
Иностранные фанаты футбола воруют уличные лампочки в Москве, сообщил «Комсомольской правде» заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.
«Мы не против», — отметил Петр Бирюков.
По его словам, болельщики, приехавшие в Москву из-за рубежа ради матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, столь сильно «радуются», посещая ночные Никольскую улицу и Большую Дмитровку, что «снимают» украшающие их лампочки в виде «журавлика, гуся, утки, волчонка или зайчика».
Бирюков объяснил, что власти столицы не возражают против вывинчивания лампочек, так как могут вывесить и новые, а старые станут для иностранцев «сувениром из Москвы».
Накануне старта в России чемпионата мира по футболу 2018 года несколько местных компаний создали ряд необычных неофициальных сувениров. Так, на полках магазинов появились бутылка воды в форме футбольного мяча, оказавшаяся идеальной лупой, способной поджечь что угодно, «русский ответ» чипсам — засоленные в пиве огурцы на палочке, а также вызвавшие широкий резонанс в социальных сетях матрешки с длинным продолговатым предметом красного цвета во рту, оказавшимся свистком.
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