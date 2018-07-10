Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки

Зарубежные фанаты крадут лампы в Москве

Иностранные фанаты футбола воруют уличные лампочки в Москве, сообщил « Комсомольской правде » заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

«Мы не против», — отметил Петр Бирюков.

По его словам, болельщики, приехавшие в Москву из-за рубежа ради матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, столь сильно «радуются», посещая ночные Никольскую улицу и Большую Дмитровку, что «снимают» украшающие их лампочки в виде «журавлика, гуся, утки, волчонка или зайчика».

Бирюков объяснил, что власти столицы не возражают против вывинчивания лампочек, так как могут вывесить и новые, а старые станут для иностранцев «сувениром из Москвы».

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