Эксперт: Смолову не нужно извиняться

«Смолову не надо ни за что извиняться: пенальти не забивали выдающиеся игроки в финале чемпионата мира», — считает экс-тренер.

Он также добавил, что на этом турнире свои шансы не реализовали и Лионель Месси , и Криштиану Роналду , которые тоже не забили с 11-метровой отметки.

«Сколько ни тренируйся, ни изучай манеру вратаря, пенальти — всегда лотерея. Во время разбега у игрока в голове пролетает много мыслей о том, какое решение принять», — отметил Билялетдинов.

Бывший тренер списывает неудачи форварда на сложный сезон, который он провел, добавив, что восстановление — это всегда сложный процесс.