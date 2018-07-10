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Головин рассказал об эмоциях после матча с Хорватией
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Головин рассказал об эмоциях после матча Россия — Хорватия 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной России Александр Головин в беседе с «Известиями» рассказал об эмоциях после четвертьфинального матча против Хорватии на чемпионате мира по футболу 2018 года.
«Понятно, что все расстроены. Все мы сожалеем, что не удалось победить Хорватию. Тут даже говорить не о чем. Очень большое разочарование от этого результата у всей команды», — заявил он.
По его словам, понятно, что россияне хорошо выступили на этом турнире, но есть досада, поскольку команда была в шаге от полуфинала.
«Но я считаю, что пенальти — это лотерея. Так что мы можем с достоинством смотреть в глаза всем. Возможно, когда эмоции улягутся, буду вспоминать позитивные моменты турнира, а не это обидное поражение», — отметил футболист.
Ранее Головин поблагодарил фанатов сборной России за поддержку на ЧМ-2018.
Также ФАН сообщало, что в Ростовской области рассказали об экономических успехах ЧМ-2018.
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