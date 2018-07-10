«Слава Украине!» и «Белград, гори!»: что имел в виду Вида

Хорватский футбольный союз отстранил скаута Огнена Вукоевича от работы на чемпионате мира из-за скандального видео, в котором он посвятил победу над Россией киевскому «Динамо» и Украине. Тем временем защитник «шашечных» Домагой Вида, выкрикивавший в том ролике «Слава Украине!», записал второе провокационное обращение. Футболист добавил к прославлению Украины фразу «Белград, гори!». Вместе с ним в записи участвовал экс-игрок московского ЦСКА Ивица Олич.

В сети появилось второе видео с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который стал скандально известен после того, как записал ролик с лозунгом «Слава Украине!» сразу после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира.

На свежем видеофрагменте игрок сидит с бутылкой пива перед экраном телефона и в очередной раз выкрикивает «Слава Украине!», а спустя какое-то время произносит «Белград, гори!»

Рядом с защитником располагается один из тренеров сборной Хорватии Ивица Олич, который в бытность игроком выступал четыре года за московский ЦСКА. Специалист совместно с Видой распевает песню, посвященную сербскому ресторану кафане, в котором им, видимо, хотелось бы отметить важную победу и выход в полуфинал.

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Судя по всему, этот ролик был записан в то же время, что и первый: по крайней мере, окружающая обстановка и экипировка участников видеозаписи остались прежними.

Возможно, это послание Вида сделал для других своих украинских друзей: первое, по словам игрока, он записал для приятелей из киевского «Динамо» и не имел в виду никакого политического подтекста.

Любопытно, что обе записи были опубликованы не самим футболистом, а распространялись украинской стороной.

Ролик со словами «Гори, Белград!», например, был размещен в фейсбуке блогера Даниила Яковлева.

«Защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида записал второе скандальное видео с заголовком «Слава Украине!». Спасибо за поддержку.

P. S. Скоро либеральная Международная федерация футбола (ФИФА) запретит национальные цвета! Просто одна команда будет белой, а другая черной! Дополнительно запретит разговаривать на родном языке, только с помощью жестов! Чтобы никого не обижать…», — таким комментарием блогер сопроводил видеозапись Виды.

Однако, если разобраться в том, что футболист произносит в ролике, оказывается, что все далеко не так однозначно. «Белград» — это название известного сербского ресторана в Киеве, в котором футболисты местного «Динамо» часто отмечают победы.

В своей речи Вида обращается к некоему Йовану: по информации журналиста хорватской газеты Sport Arena Ивана Жежеля, так зовут хозяина «Белграда», с которым защитник состоит в отличных отношениях со времен своей игры за бело-синих.

Кроме того, совместная песня Виды и Олича посвящена веселому времяпрепровождению в сербском кафе. Все указывает на то, что фраза «Белград, гори!» относится к киевскому ресторану и означает, скорее, «Зажигай!», чем что-то более негативное.

Официальных комментариев от представителей сборной Хорватии пока не последовало.

Напомним, «шашечные» неожиданно стали самой скандальной командой чемпионата мира после первого видео Виды, на котором тот отмечал победу над Россией выкриком «Слава Украине!», а сидящий рядом с ним представитель хорватской делегации Огнен Вукоевич провозглашал: «Эта победа за „Динамо“ и Украину! Вперед, Хорватия!».

Фраза «Слава Украине», которая появилась в начале XX века, изначально являлась лозунгом украинских националистов и получила вторую жизнь во время Оранжевой революции. Неудивительно, что поведение Виды вызвало недовольство среди многочисленных российских болельщиков, для которых чемпионат мира является домашним. При этом надо отдавать себе отчет в том, что хорват вполне мог быть не в курсе истории этого лозунга.

Тем не менее теперь Вида теперь воспринимается большинством любителей футбола не как автор важнейшего гола в ворота России на стадии четвертьфинала, а как провокатор. Сам игрок уже объяснил свой поступок желанием поддержать многочисленных друзей на Украине, где он выступал в течение пяти лет за киевское «Динамо».

«Я не собирался смешивать футбол с политикой. Это была просто шутка. У меня остались друзья на Украине со времен игры за «Динамо».

А так я люблю русских, украинцев, бразильцев — всех», — заявил Вида.

Почему он не передавал привет своим друзьям, например, после разгромной победы над Аргентиной (3:0) на групповом этапе чемпионата мира, защитник решил не пояснять.

Однако тот факт, что Вида не выкладывал скандальное видео в свои аккаунты в соцсетях и никаким образом не участвовал в его распространении, указывает на то, что выкрикивание лозунгов во славу Украины вряд ли являлось сознательной провокацией со стороны футболиста.

Похоже, что он действительно записывал видео исключительно для своих друзей и оно не предназначалось для публичного ознакомления.

Первый ролик Виды, например, был размещен в сети украинским журналистом Андреем Шаховым с комментарием:

«Наши хорватские друзья-победители прислали. Огнен, Домагой, вы лучшие!

Огнен еще раз благодарит президента «Динамо» Игоря Суркиса, что отпустил на ЧМ помогать родной сборной (хорват является скаутом бело-синих. — «Газета.Ru»), и обещает сразу после чемпионата вернуться в расположение клуба!»

Однако Вукоевичу пришлось вернуться в «Динамо» раньше, поскольку за неосмотрительные выкрики он был отстранен от работы Хорватским футбольным союзом (HNS). Что касается Виды, то ключевой игрок команды «шашечных» отделался только предупреждением.

Выложивший обращение Виды Шахов оказался недоволен санкциями по отношению к хорватам.

«Во время разговора не было ни слова сказано о политике <…> Те, кто затеял всю эту белиберду, просто не умеют достойно проигрывать! <…> Я не представляю, где какому-то депутату Госдумы мог привидеться национализм в словах Домагоя.