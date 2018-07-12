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Вида извинился перед россиянами
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Хорватский футболист Вида извинился перед россиянами за свои высказывания 

ТАСС 12 часов назад
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился перед россиянами за слова, сказанные после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной России. Он принес извинения в разговоре с журналистами.
Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира, в среду в полуфинале хорваты обыграли англичан в дополнительное время со счетом 2:1. После субботнего матча Россия — Хорватия (2:2, 3:4 — в серии пенальти) появился видеоролик из раздевалки сборной Хорватии, на котором Вида прокричал: "Слава Украине", позднее защитник заявил, что не вкладывал в эти слова политический смысл. В течение полуфинального матча трибуны "Лужников" свистели и неодобрительно гудели каждый раз, когда мяч оказывался в ногах у Виды.
"Я знаю, что совершил ошибку. Я сделал это непреднамеренно. Еще раз бы хотел извиниться перед русским народом", — заявил Вида.
"Была очень сложная игра. Мы три раза отыграли по 120 минут и доказали, что у нас хорошая команда и нам по силам выиграть чемпионат мира. Мы еще не до конца осознаем, что случилось. Впереди у нас еще одна игра, сыграем за хорватский народ и приложим все усилия для победы", — добавил защитник.
В финале сборная Хорватии сыграет с командой Франции. Игра пройдет 15 июля.
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