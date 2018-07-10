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Песков прокомментировал выходку Виды
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Песков прокомментировал выходку Виды 

Рамблер 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России счел прославление Украины хорватским футболистом политическим жестом. Об этом сообщает РИА Новости.
В ответ на вопрос об отношении Кремля к поступку Домагоя Виды Песков сообщил, что предпочел бы говорить о футболе, а не о политике.
«Игра была честной — и это главное», — подчеркнул он.
По словам официального представителя Владимира Путина, Россия проиграла Хорватии, однако обе команды заслужили поздравления: хорваты — за победу, а россияне — за «блестящую игру».
7 июля сборная России уступила Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года. После игры хорватский защитник Домагой Вида, автор одного из голов, записал видео, на котором, крикнув «Слава Украине!», посвятил победу ей.
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