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Украина выплатит штраф за оскандалившегося хорвата
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Украина заплатит штраф за Вукоевича 

Рамблер 1 час назад
Народный депутат и президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил, что ФФУ компенсирует хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA. Об этом сообщает «Украинская правда».
Также, по словам Павелко, хорвату предложат работу в ФФУ.
«Сейчас изучаем юридическую плоскость для помощи при подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд. Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе», — заявил президент федерации.
«Украинская правда» отмечает, что об этом Павелко рассказал журналистам в Верховной Раде, куда он пришел в футболке сборной Хорватии.
Ранее защитник сборной Хорватии Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич записали видео, на котором Вида выкрикнул «Слава Украине!», а Вукоевич посвятил победу над сборной РФ «Динамо» и Украине. Оба футболиста ранее выступали за киевское «Динамо».
В Хорватском футбольном союзе принесли извинения за ролик, а Вукоевича исключили из числа членов хорватской делегации на ЧМ-2018 и освободили от должности помощника тренера сборной. FIFA вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков (около 950 тысяч рублей).
Сообщалось, что Вукоевич и Вида принесли официальные извинения.
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