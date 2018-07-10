Ещё
Подсчитано во сколько обошелся России один футбольный фанат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подсчитано во сколько обошелся России один футбольный фанат 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Каждый фанат, посетивший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, «обошелся» России в более чем 4,5 тысячи долларов. Об этом со ссылкой на исследование CBRE сообщают «Ведомости».
Согласно подсчетам специалистов консалтинговой компании, чтобы «отбить» деньги, потраченные лишь на строительство и обустройство стадионов, России пришлось бы брать с каждого болельщика за проход на них по 1,387 тысячи долларов.
Таким образом, российский мундиаль стал самым дорогим за последние годы. С учетом инфляции Бразилии в 2014-м фанаты «обошлись» в 1,156 тысячи долларов, ЮАР в 2010-м — в 726 долларов, а Германии в 2006-м — в 711 долларов.
Кроме того, если учесть траты России не только на строительство и обустройство стадионов, но и на инфраструктуру, то на каждого фаната было потрачено более чем втрое больше — 4,694 тысячи долларов.
В CBRE подсчитали, что всего на строительство и реконструкцию 12 стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года Россия потратила 4,2 миллиарда долларов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безработный Тарасов закладывает имущество34
Украина выплатит штраф за оскандалившегося хорвата215
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
Песков прокомментировал выходку Виды156
Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ440
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение