Подсчитано во сколько обошелся России один футбольный фанат

Каждый фанат, посетивший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, «обошелся» России в более чем 4,5 тысячи долларов. Об этом со ссылкой на исследование CBRE сообщают «Ведомости»

Согласно подсчетам специалистов консалтинговой компании, чтобы «отбить» деньги, потраченные лишь на строительство и обустройство стадионов, России пришлось бы брать с каждого болельщика за проход на них по 1,387 тысячи долларов.

Таким образом, российский мундиаль стал самым дорогим за последние годы. С учетом инфляции Бразилии в 2014-м фанаты «обошлись» в 1,156 тысячи долларов, ЮАР в 2010-м — в 726 долларов, а Германии в 2006-м — в 711 долларов.

Кроме того, если учесть траты России не только на строительство и обустройство стадионов, но и на инфраструктуру, то на каждого фаната было потрачено более чем втрое больше — 4,694 тысячи долларов.

В CBRE подсчитали, что всего на строительство и реконструкцию 12 стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года Россия потратила 4,2 миллиарда долларов.