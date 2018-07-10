«Россияне, что вас так клинит?»

Как на Украине отреагировали на инцидент с хорватскими футболистами

Немного о том, как соседи отреагировали на скандал после матча Россия — Хорватия.

История с Видой и Вукоевичем многих уже порядком достала, и накануне были все шансы на то, что она постепенно уйдёт в тень. Случиться этому не дал сам Домагой. Оказывается, этот парень записал ещё одно видео с известным лозунгом, которое тоже попало в сеть. Ещё и Белград туда приплёл. Мы решили взглянуть на эту историю с другой стороны — глазами украинцев. Соглашаться с ними или спорить — безусловно, личное дело каждого. Просто приводим их цитаты в этом тексте.

Большинство — за Виду

Андрей Павелко, президент ФФУ:

«За последние несколько лет обращение «Слава Украине!» стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к её гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к её гражданам!»

Андрій Павелко передає привіт FIFA з Верховної ради#SlavaUkraini pic.twitter.com/rE7Pl8OjUI— Вася Барабаненко (@baraban040867) 10 июля 2018 г. Кстати, Павелко сегодня пришёл на заседание Рады в футболке сборной Хорватии. Правда, на ней была фамилия Ракитича. Позднее он пообещал компенсировать штраф Вукоевича и даже допустил, что предложит ему работу в ФФУ. «Слава Хорватии! Слава Украине!», — завершил выступление Павелко.

Андрей Садовой, мэр Львова:

«Теперь ФФУ должна включить лозунг «Слава Украине!» в официальную эмблему сборной»

Евгений Левченко, бывший игрок сборной Украины:

«Господа россияне, объясните мне пожалуйста, что такого болезненного в словах «Слава Украине»? От чего вас так клинит от этого приветствия? Только не надо о националистах, бандеровцах и фашистах… Кстати, парадокс, «Слава Украине» произносил Вида, если я не ошибаюсь, а выгнали Вукоевича» Сами болельщики тем временем насели на официальный аккаунт ФИФА в Facebook.

Болельщики киевского «Динамо» тоже не остались в стороне и обратились к Виде прямо во время матча с «Люцерном.

Но обратные мнения тоже есть. Хоть их и меньше

Николай Азаров, бывший премье-министр Украины:

»Болел ли за сборную России? Да, болел. Хорваты играли грубо, с грубостью, превышающей допустимые нормы. Что касается выходки, кричать бандеровские лозунги — не самый лучший способ. Этот деятель играл в киевском «Динамо», видимо, там «подхватил» все эти лозунги. Русофобия в Хорватии — дело традиционное. Связано это с поддержкой Сербии Российской Федерацией. Но спорт не лучшее место для политики. Совершенно правильно федерация осудила это. Так и надо в будущем придерживаться».