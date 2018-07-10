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В ФИФА отреагировали на новое видео с Видой
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В ФИФА отреагировали на новое видео с хорватским футболистом Видой 

Деловая газета «Взгляд» 11 минут назад
В Международной федерации футбола (ФИФА) начали рассмотрение вопроса о появлении в Сети нового видео, в котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида воскликнул «Слава Украине», сообщили в пресс-службе спортивной организации.
В ФИФА на вопрос о том, будет ли организация рассматривать ситуацию с появлением нового видео, заявили, что занялись изучением этого вопроса, однако пока «комментариев нет», передает РИА «Новости».
Напомним, хорватский футболист Домагой Вида записал новое видео с лозунгом «Слава Украине!». После этого стало известно, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко пришел на заседание Верховной рады в футболке сборной Хорватии.
Первое видео с участием Виды и одного из тренеров Огнена Вукоевича с таким же лозунгом появилось после победы сборной Хорватии над командой России в четвертьфинале ЧМ-2018. ФИФА провела расследование этой ситуации и вынесла вердикт.
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