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На Украине пригрозили ФИФА расправами
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На Украине пригрозили ФИФА расправами 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский радикал Дмитрий Корчинский призвал «плюнуть в морду» чиновникам FIFA из-за решения наказать хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виду псле скандального видеоролика.
В своем видеоблоге в YouTube Корчинский призвал также сжечь все структуры FIFA на территории Украины, поскольку организация «давно коррумпирована российскими властями».
Радикал заявил, что сборная России пробилась в ¼ финала, сыграв договорной матч с Испанией, и только хорваты не купились на российские деньги и выбили россиян из турнира.
Напомним, скаут Огнен Вукоевич и защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча со сборной России опубликовали видео, на котором Вида кричит «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому «Динамо». После инцидента FIFА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков.
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