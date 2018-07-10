На Украине пригрозили ФИФА расправами

Украинский радикал Дмитрий Корчинский призвал «плюнуть в морду» чиновникам FIFA из-за решения наказать хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виду псле скандального видеоролика.

В своем видеоблоге в YouTube Корчинский призвал также сжечь все структуры FIFA на территории Украины, поскольку организация «давно коррумпирована российскими властями».

Радикал заявил, что сборная России пробилась в ¼ финала, сыграв договорной матч с Испанией, и только хорваты не купились на российские деньги и выбили россиян из турнира.