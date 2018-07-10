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Украинские радикалы пригрозили ФИФА расправами
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Украинские радикалы пригрозили ФИФА расправами из-за хорватов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправами сотрудникам ФИФА и поджогами офисам футбольной ассоциации из-за ситуации с наказанием хорватских тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды.
«ФИФА, футбольная организация, давно коррумпирована российскими властями, является одной из самых коррумпированных организаций мира. Именно из-за коррупции в этой организации стал возможным чемпионат мира по футболу в России», — заявил Корчинский в своем видеоблоге на YouTube.
Он считает заслугой Хорватии то, что она «не купилась за московские деньги, которые позволили откровенно посредственной сборной России через серию договорняков пройти в четвертьфинал».
Корчинский призвал украинских радикалов расправиться с ФИФА.
«Там, где встретите чиновника ФИФА, плюйте ему в морду. Там, где у нас на Украине есть какие-то структуры, которые имеют отношение к ФИФА, все они должны сгореть», — заявил он.
Он сетует на то, что «Слава Украине» сегодня «экстремистский лозунг», как раньше было «Heil Hitler».
Напомним, лозунг «Слава Украине!» использовался членами националистических организаций ОУН-УПА.
Ранее украинские пользователи Facebook в отместку за наказание хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсети. Также Украина выразила готовность компенсировать штраф, наложенный на Вукоевича.
Напомним, после победы сборной Хорватии над командой России Вукоевич и Вида опубликовали видеозапись, на которой Вида выкрикнул «Слава Украине!», а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине. И Вукоевич, и Вида были наказаны ФИФА — первый был отстранен, второй — предупрежден.
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