Украинские радикалы пригрозили ФИФА расправами из-за хорватов

Украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправами сотрудникам ФИФА и поджогами офисам футбольной ассоциации из-за ситуации с наказанием хорватских тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды.

«ФИФА, футбольная организация, давно коррумпирована российскими властями, является одной из самых коррумпированных организаций мира. Именно из-за коррупции в этой организации стал возможным чемпионат мира по футболу в России», — заявил Корчинский в своем видеоблоге на YouTube.

Он считает заслугой Хорватии то, что она «не купилась за московские деньги, которые позволили откровенно посредственной сборной России через серию договорняков пройти в четвертьфинал».

Корчинский призвал украинских радикалов расправиться с ФИФА.

«Там, где встретите чиновника ФИФА, плюйте ему в морду. Там, где у нас на Украине есть какие-то структуры, которые имеют отношение к ФИФА, все они должны сгореть», — заявил он.

Он сетует на то, что «Слава Украине» сегодня «экстремистский лозунг», как раньше было «Heil Hitler».

Напомним, лозунг «Слава Украине!» использовался членами националистических организаций ОУН-УПА

Ранее украинские пользователи Facebook в отместку за наказание хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсети. Также Украина выразила готовность компенсировать штраф, наложенный на Вукоевича.

Напомним, после победы сборной Хорватии над командой России Вукоевич и Вида опубликовали видеозапись, на которой Вида выкрикнул «Слава Украине!», а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине. И Вукоевич, и Вида были наказаны ФИФА — первый был отстранен, второй — предупрежден.