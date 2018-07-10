Габулов рассказал о противоречии после вылета с ЧМ

Габулов признался, что испытал противоречивые чувства после матча ЧМ-2018 с Хорватией

Голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов поделился впечатлениями от выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Эмоций было много. Сначала эйфория и радость после победы над Испанией, потом противоречивые чувства после Хорватии. Игра в четвертьфинале нам давалась, по счету все тоже складывалось неплохо. Поэтому поражение в серии пенальти болезненно и неприятно», — приводит слова Габулова «Советский спорт».

Он отметил, что результат, которого удалось достичь сборной, является большим праздником для всей страны.

«Мы тоже считаем, что добились многого, но все могло сложиться ещё удачнее. Для нас вполне реально было войти в четвёрку сильнейших сборных мира», — добавил 34-летний голкипер.

На домашнем чемпионате мира российская команда пробилась в четвертьфинал, где в серии пенальти проиграла Хорватии.

Ранее сообщалось, что ФИФА признала сборную России лучшей по игре в защите на ЧМ-2018.