Черчесов рассказал о хитрости в матче с Испанией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как отечественной команде удалось тактически перехитрить Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира, который завершился победой отечественной дружины в серии пенальти.
«К каждой команде нужно готовиться отдельно, и каждый, кто профессионально играл в футбол, знает это. Мы два года нарабатывали разные схемы игры и знали, как с кем будем действовать. С Саудовской Аравией и Египтом выставили в старте четырёх защитников. Понимали, что в первом матче обязаны побеждать, причём, не просто с минимальным счётом. Мы должны были дать концерт, чтобы народ почувствовал — за сборную России необходимо болеть», — рассказал Черчесов в интервью RT.
Тренер отметил, что испанцы в матче 1/8 финала ждали выхода в стартовом составе Дениса Черышева.
«Перед игрой с Испанией мы специально не афишировали тот момент, что собираемся вернуться к расстановке с пятью защитниками. Даже с Уругваем сыграли в четырёх, чтобы соперник заранее ни о чём не догадался. В результате мы застали испанцев врасплох. Дошло до того, что они специально под Дениса Черышева выпустили на правом фланге обороны игрок сугубо оборонительного плана Начо. Мы же оставили Дениса в запасе. В результате у соперника осталось меньше атакующих футболистов на поле», — добавил Черчесов.
Ранее Черчесов подвёл итоги выступления сборной России на ЧМ-2018.