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Восславивший Украину хорват отверг ее помощь
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Вукоевич отверг предложение Украины о помощи 

Рамблер 2 часа назад
Бывший футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич отклонил предложение Федерации футбола Украины заплатить за него штраф в размере 15 миллионов швейцарских франков.
FIFA оштрафовала бывшего игрока хорватской сборной из-за скандального видеоролика, опубликованного после матча со сборной России. На видео Вукоевич посвящает победу киевскому «Динамо» и Украине, а защитник сборной Хорватии Домагой Вида выкрикивает «Слава Украине!».
«Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У Международной федерации футбола (FIFA) ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку», — приводит слова Вукоевича издание «Обозреватель».
Ранее президент федерации футбола Украины Андрей Павелко в эфире телеканала 112 заявил, что федерация приняла решение заплатить штраф за Вукоевича, а также предложил трудоустроить хорвата.
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