Восславивший Украину хорват отверг ее помощь

Вукоевич отверг предложение Украины о помощи

Бывший футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич отклонил предложение Федерации футбола Украины заплатить за него штраф в размере 15 миллионов швейцарских франков.

FIFA оштрафовала бывшего игрока хорватской сборной из-за скандального видеоролика, опубликованного после матча со сборной России. На видео Вукоевич посвящает победу киевскому «Динамо» и Украине, а защитник сборной Хорватии Домагой Вида выкрикивает «Слава Украине!».

«Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У Международной федерации футбола (FIFA) ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку», — приводит слова Вукоевича издание «Обозреватель».

Ранее президент федерации футбола Украины Андрей Павелко в эфире телеканала 112 заявил, что федерация приняла решение заплатить штраф за Вукоевича, а также предложил трудоустроить хорвата.