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Моуринью рассказал о «негативных» сюрпризах на ЧМ
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Моуринью рассказал о сюрпризах на ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, рассказал о сюрпризах, которые произошли на чемпионате мира 2018 года в России.
«Сюрпризы на ЧМ-2018 были скорее негативные, чем положительные. Я не ожидал, что Хорватия выйдет в полуфинал. С остальными командами неожиданностей не было. Все ожидали большего от остальных команд. Впрочем, аргентинцы могут сказать, что хотя бы проиграли Франции, а бразильцы — золотому поколению Бельгии. Но Испания, Португалия, Германия… Они долго будут думать, почему же так рано вернулись домой», — сказал Моуринью в эфире RT.
Ранее он не исключил, что основное время матча 1/2 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии закончится вничью.
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