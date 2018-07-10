Моуринью рассказал о «негативных» сюрпризах на ЧМ

Моуринью рассказал о сюрпризах на ЧМ-2018

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, рассказал о сюрпризах, которые произошли на чемпионате мира 2018 года в России.

«Сюрпризы на ЧМ-2018 были скорее негативные, чем положительные. Я не ожидал, что Хорватия выйдет в полуфинал. С остальными командами неожиданностей не было. Все ожидали большего от остальных команд. Впрочем, аргентинцы могут сказать, что хотя бы проиграли Франции, а бразильцы — золотому поколению Бельгии. Но Испания, Португалия, Германия… Они долго будут думать, почему же так рано вернулись домой», — сказал Моуринью в эфире RT.

Ранее он не исключил, что основное время матча 1/2 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии закончится вничью.