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Болельщики устроили беспорядки в Брюсселе
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Столкновения болельщиков с полицией произошли в Брюсселе 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бельгийские болельщики устроили массовую драку, переросшую в столкновения с полицией в Брюсселе после проигрыша национальной сборной команде Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Как сообщил телеканал RTBF, в результате беспорядков женщина-полицейский получила легкое ранение, она госпитализирована, передает ТАСС.
Инцидент произошел в коммуне Жет на северо-западе Брюсселя, где на площади Мируар находится гигантский экран для просмотра матчей. После проигрыша «Красных дьяволов», как называют сборную Бельгии, раздосадованные болельщики начали переворачивать столы в местных кафе и устроили массовую драку. Когда на место прибыла группа полицейского спецназа, агрессия толпы немедленно выплеснулась на стражей порядка, которых забросали камнями.
Порядок был восстановлен примерно через час. Несколько человек задержаны. Число болельщиков, участвовавших в беспорядках, не сообщается.
Сборная Франции во вторник выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
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