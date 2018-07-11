Фанаты устроили беспорядки в Брюсселе после вылета Бельгии из ЧМ

Футбольные фанаты устроили беспорядки в Брюсселе после проигрыша национальной сборной в полуфинальном матче чемпионата мира, сообщает сайт "Комсомольской правды"

Инцидент произошел на площади Мируар в коммуне Жет на северо-западе столицы, где установили огромный экран для просмотра матчей мундиаля. После поражения французской сборной болельщики начали переворачивать столы расположенных поблизости кафе. Зачем произошла массовая драка.

К месту конфликта прибыли 120 сотрудников правоохранительных органов , которых фанаты начали закидывать камнями. Одна сотрудница полиции получила ранения. Оперативники блокировали территорию, из-за чего прервали движение трамваев и закрыли две станции метро.

В первом полуфинале чемпионата мира французская сборная со счетом 1:0 обыграла команду Бельгии. На 51-й минуте решающий гол забил защитник Самюэль Юмтити.

В финале французы встретятся с победителем пары Англия — Хорватия. Матч состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". Бельгийцам же теперь предстоит побороться за третье место в матче, который пройдет 14 июля.