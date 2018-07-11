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Сборная РФ обратилась к фанатам
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Сборная РФ обратилась к фанатам
Сборная РФ обратилась к фанатам

Сборная РФ обратилась к фанатам из-за ситуации с Хорватией 

Рамблер 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная РФ по футболу на своей странице в Instagram попросила болельщиков не требовать дисквалификации Хорватии.
Представители команды отметили, что «в порыве эмоций» фанаты «заметили то, чего не было». В сборной подчеркнули, что во время игры россиян и хорватов «не должны были никого удалять».

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ⠀ Друзья, в порыве эмоций вы заметили то, чего не было. ⠀ В четвертьфинале ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии НЕ должны были никого удалять. Домагой Вида ПОЛУЧИЛ жёлтую карточку за снятую футболку. В трансляции этот факт отобразился поздно, когда сфолил ДРУГОЙ игрок хорватской команды, что ввело в заблуждение многих болельщиков. Жёлтую карточку позже получил ещё один футболист сборной Хорватии — Йосип Пиварич. ⠀ Проигрывать всегда больно и неприятно, но мы приняли это поражение достойно. Просим вас проявить благоразумие и перестать распространять ложную информацию и спамить в социальных сетях и наших комментариях. ⠀ Спасибо за внимание. ⠀ #СборнаяРоссии #ЧМ2018 #РоссияХорватия #RUSCRO #ВместеМыКоманда #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого Фото: @photoponomarev

Публикация от  Сборная России по футболу (@teamrussia)

В сообщении отмечается, что игрок сборной Хорватии Домагой Вида получил жёлтую карточку за снятую футболку, но в трансляции «этот факт отобразился поздно», когда сфолил другой футболист, что ввело многих в заблуждение. Желтую карточку позже получил ещё один хорват — Йосип Пиварич.
В сборной РФ подчеркнули, что приняли свое поражение «достойно».
«Просим вас проявить благоразумие и перестать распространять ложную информацию и спамить в социальных сетях и наших комментариях», — заключили представители команды.
Ранее российские интернет-пользователи начали требовать дисквалификации Хорватии, посчитав, что Вида в дополнительное время матча получил две желтые карточки, но по ошибке не был удален арбитром. На самом деле на 101-й минуте игры Виду наказали за неспортивное поведение — снятую футболку при праздновании гола. Но этот момент четко не показали во время трансляции, телезрителям стало известно о карточке только пару минут спустя. На экране появились Вида, его имя и изображение желтой карточки. Из-за этого зрители подумали, что речь идет о некоем втором предупреждении.
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