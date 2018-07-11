Сборная РФ обратилась к фанатам из-за ситуации с Хорватией

Сборная РФ по футболу на своей странице в Instagram попросила болельщиков не требовать дисквалификации Хорватии.

Представители команды отметили, что «в порыве эмоций» фанаты «заметили то, чего не было». В сборной подчеркнули, что во время игры россиян и хорватов «не должны были никого удалять».

В сообщении отмечается, что игрок сборной Хорватии Домагой Вида получил жёлтую карточку за снятую футболку, но в трансляции «этот факт отобразился поздно», когда сфолил другой футболист, что ввело многих в заблуждение. Желтую карточку позже получил ещё один хорват — Йосип Пиварич

В сборной РФ подчеркнули, что приняли свое поражение «достойно».

«Просим вас проявить благоразумие и перестать распространять ложную информацию и спамить в социальных сетях и наших комментариях», — заключили представители команды.

Ранее российские интернет-пользователи начали требовать дисквалификации Хорватии, посчитав, что Вида в дополнительное время матча получил две желтые карточки, но по ошибке не был удален арбитром. На самом деле на 101-й минуте игры Виду наказали за неспортивное поведение — снятую футболку при праздновании гола. Но этот момент четко не показали во время трансляции, телезрителям стало известно о карточке только пару минут спустя. На экране появились Вида, его имя и изображение желтой карточки. Из-за этого зрители подумали, что речь идет о некоем втором предупреждении.