Черчесов взял на себя вину за промах Смолова

Черчесов взял на себя вину за не забитый в четвертьфинале пенальти

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий Федор Смолов не виноват в том, что не забил пенальти хорватам в матче четвертьфинала ЧМ-2018.

«Не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, на этот раз мне не удалось найти с ним взаимопонимание», — заявил Черчесов в интервью RT, подводя итоги выступления команды.

Кроме того, он отметил, что команда выполнила «моральную» задачу на чемпионате мира, но не выполнила «спортивную», что его огорчает.

Напомним, в прошлую субботу российская сборная уступила хорватам в четвертьфинале ЧМ, проиграв в серии пенальти.