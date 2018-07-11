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ФИФА: «Россия проводит восхитительный чемпионат мира»
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В ФИФА довольны тем, как проходит ЧМ-2018 в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит высоко оценил организацию проходящего в России чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Россия проводит восхитительный чемпионат мира. После группового этапа я говорил, что мы очень довольны, как проходит турнир. Не было ни одной серьёзной операционной проблемы, мы провели 61 успешный матч», — приводит слова Смита ТАСС.
Он отметил, что это стало возможным благодаря профессиональной работе оргкомитета и регионов.
«Все болельщики были встречены лучшим образом. Последние 3,5 года я регулярно посещал Россию и получал удовольствие от того, с каким энтузиазмом и с каким единением страна готовилась к этому турниру», — добавил функционер.
21-й в истории чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня. Матчи турнира проходят на 12 стадионах в 11 городах страны.
Первым финалистом ЧМ-2018 стала сборная Франции. Её соперником в борьбе за Кубок мира станет победитель пары Хорватия — Англия. Матч за третье место состоится 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал — 15 июля в Москве.
Ранее Алексей Сорокин заявил, что все объекты ЧМ-2018 будут полностью востребованы после турнира.
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