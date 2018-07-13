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ФИФА снова оштрафовала Хорватию
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ФИФА снова оштрафовала Хорватию 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Дисциплинарный комитет FIFA оштрафовал футбольные союзы Швеции и Хорватии за нарушение медиамаркетинговых правил, передает «Чемпионат.com».
Шведский футбольный союз оштрафован на 50 тысяч швейцарских франков (около 43 тысяч евро) после того, как игрок сборной Швеции продемонстрировал неразрешенный коммерческий бренд во время матча ¼ финала с Англией (0:2).
Штраф в размере 50 тысяч швейцарских франков получил также Хорватский футбольный союз. На игровой экипировке одного из членов команды был замечен неразрешенный коммерческий бренд во время полуфинала с Англией (2:1).
Ранее Хорватский футбольный союз получил штраф в размере 15 тысяч швейцарских франков из-за баннера националистического содержания, который пронесли на трибуны хорватские болельщики во время матча с Нигерией.
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