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Россияне определились с фаворитом ЧМ
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Россияне определились с фаворитом финала чемпионата мира 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство российских болельщиков считает, что сборная Франции победит Хорватию в финале чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
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41 процент респондентов считает, что Франция станет чемпионом мира. При этом поддерживать команду собирается 31 процент россиян, а 35 процентов будет болеть за сборную Хорватии. В целом за финалом мундиаля будет следить 61 процент жителей страны.
Решающий матч чемпионата мира состоится в воскресенье, 15 июля, в московских «Лужниках». Начало встречи намечено на 18:00. Днем ранее сборная Бельгии обыграла Англию в матче за третье место — 2:0.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Матч открытия состоялся 14 июня.
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