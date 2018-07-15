Россияне определились с фаворитом ЧМ

Россияне определились с фаворитом финала чемпионата мира

Большинство российских болельщиков считает, что сборная Франции победит Хорватию в финале чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

41 процент респондентов считает, что Франция станет чемпионом мира. При этом поддерживать команду собирается 31 процент россиян, а 35 процентов будет болеть за сборную Хорватии. В целом за финалом мундиаля будет следить 61 процент жителей страны.

Решающий матч чемпионата мира состоится в воскресенье, 15 июля, в московских «Лужниках». Начало встречи намечено на 18:00. Днем ранее сборная Бельгии обыграла Англию в матче за третье место — 2:0.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Матч открытия состоялся 14 июня.