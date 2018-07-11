В Петербурге поймали хорватского «шпиона»

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Мужчину заподозрили в шпионаже в пользу сборной Хорватии 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Reuters
Сотрудник ФСБ заподозрил мужчину в шпионаже в пользу сборной Хорватии перед матчем полуфинала чемпионата мира — 2018 с командой Англии. Об этом сообщает «Фонтанка».
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Отмечается, что 10 июля в Зеленогорске подозрительного мужчину сняли с крыши одного из домов, с которой просматривается местный стадион «Спартак», где находится тренировочная база английской команды.
Мужчина заявил, что является инспектором по установке и обслуживанию оборудования и был занят плановым ремонтом. Также он отметил, что сделал несколько панорамных снимков, но не собирался следить за британской командой.
Сотрудники правоохранительных органов оценили фотографии, сделанные с крыши, и потребовали удалить те, на которых запечатлен лагерь англичан. После проверки техника отпустили.
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