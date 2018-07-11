В Петербурге поймали хорватского «шпиона»

Мужчину заподозрили в шпионаже в пользу сборной Хорватии

Сотрудник ФСБ заподозрил мужчину в шпионаже в пользу сборной Хорватии перед матчем полуфинала чемпионата мира — 2018 с командой Англии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что 10 июля в Зеленогорске подозрительного мужчину сняли с крыши одного из домов, с которой просматривается местный стадион «Спартак» , где находится тренировочная база английской команды.

Мужчина заявил, что является инспектором по установке и обслуживанию оборудования и был занят плановым ремонтом. Также он отметил, что сделал несколько панорамных снимков, но не собирался следить за британской командой.