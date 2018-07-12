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Кафельникова возмутили российские болельщики
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Кафельникова возмутили российские болельщики 

Рамблер 9 часов назад
Фото: RT на русском
Теннисист Евгений Кафельников в своем твиттере раскритиковал мнение о том, что на месте сборной Хорватии в полуфинале ЧМ должны были оказаться россияне.
Кафельников сравнил это с утверждениями о том, что «Спартак» должен был играть в финале Лиги Чемпионов».
Кафельников болеет за московский «Спартак» и нередко пишет в соцсетях посты о футболе. Недавно он заявил, что «Спартаку» нужно купить игрока сборной Франции Килиана Мбаппе, чтобы «затащить Лигу Чемпионов».
Сборная России уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. В полуфинале хорватская команда встретилась с Англией и обыграла соперника со счетом 2:1.
Пятнадцатого июня в финале чемпионата мира встретятся сборные Франции и Хорватии.
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