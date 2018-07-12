Кафельникова возмутили российские болельщики

Теннисист Евгений Кафельников в своем твиттере раскритиковал мнение о том, что на месте сборной Хорватии в полуфинале ЧМ должны были оказаться россияне.

Кафельников сравнил это с утверждениями о том, что «Спартак» должен был играть в финале Лиги Чемпионов».

Перестаньте говорить, что на месте Хорватов могли (или должны) оказаться МЫ! Это равносильно доказывать, что Спартак должен был играть в финале Лиги Чемпионов😉— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 11 июля 2018 г.

Кафельников болеет за московский «Спартак» и нередко пишет в соцсетях посты о футболе. Недавно он заявил, что «Спартаку» нужно купить игрока сборной Франции Килиана Мбаппе, чтобы «затащить Лигу Чемпионов».

Сборная России уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. В полуфинале хорватская команда встретилась с Англией и обыграла соперника со счетом 2:1.

Пятнадцатого июня в финале чемпионата мира встретятся сборные Франции и Хорватии.