Бразилец повторил судьбу оскандалившихся хорватов

Бразилец пошел по стопам хорватов после скандала

Бразильский футболист Матеус записал видео со словами «Слава Украине» в поддержку хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Об этом сообщает издание Sport.ua.

«Давай, давай, Хорватия! Слава Украине! Удачи!», — говорит бразилец на видеозаписи.

На ролик футболист, который ранее выступал за «Днепр», наложил надпись «Слава Украине» и два флага — украинский и хорватский.

Ранее FIFA наказала хорватов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича из-за видео с тем же лозунгом и посвящение Украине победы над сборной России. Виде вынесли предупреждение, а Вукоевича оштрафовали на 15 млн швейцарских франков и лишили членства в делегации сборной Хорватии на ЧМ.