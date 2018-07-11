Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ

Хорватия получила второе предупреждение на ЧМ

Хорватский футбольный союз получил второе предупреждение от FIFA из-за поведения болельщиков, которые пронесли на трибуны матча с командой Нигерии баннер националистической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 16 июня во время матча группового этапа Хорватия-Нигерия (2:0) в Калининграде и был рассмотрен комиссией FIFA на заседании 11 июля.

Болельщики пронесли на стадион запрещенный баннер усташей — хорватских националистов, которые во время Второй мировой войны воевали на стороне нацистской Германии.

Решение о предупреждении вместо штрафа в FIFA объяснили тем, что плакат находился в руках у одного болельщика, а об инциденте в организацию сообщили офицеры по безопасности из Хорватского футбольного союза.

Ранее FIFA вынесла предупреждение Хорватскому футбольному союзу из-за поведения защитника сборной Домагоя Виды, крикнувшего «Слава Украине» после победы над сборной России.