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Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
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Хорватия получила второе предупреждение на ЧМ 

Рамблер 23 часа назад
Хорватский футбольный союз получил второе предупреждение от FIFA из-за поведения болельщиков, которые пронесли на трибуны матча с командой Нигерии баннер националистической организации. Об этом сообщает ТАСС.
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Инцидент произошел 16 июня во время матча группового этапа Хорватия-Нигерия (2:0) в Калининграде и был рассмотрен комиссией FIFA на заседании 11 июля.
Болельщики пронесли на стадион запрещенный баннер усташей — хорватских националистов, которые во время Второй мировой войны воевали на стороне нацистской Германии.
Решение о предупреждении вместо штрафа в FIFA объяснили тем, что плакат находился в руках у одного болельщика, а об инциденте в организацию сообщили офицеры по безопасности из Хорватского футбольного союза.
Ранее FIFA вынесла предупреждение Хорватскому футбольному союзу из-за поведения защитника сборной Домагоя Виды, крикнувшего «Слава Украине» после победы над сборной России.
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