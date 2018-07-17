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«Ростов Арена» будет домашним стадионом «Ростова»
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«Ростов-Арена» будет домашним стадионом ФК «Ростов» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Футбольный клуб "Ростов" достиг договоренности об использовании "Ростов-Арены", которая принимала матчи чемпионата мира 2018 года, в качестве домашнего стадиона команды. Об этом заявил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц, чьи слова приводятся на официальном сайте клуба.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в новом сезоне футбольный клуб продолжит играть на стадионе "Олимп-2" из-за дорогой арендной платы за "Ростов-Арену". Стоимость одной игры на "Ростов-Арене", по данным местных СМИ, составляет примерно 3 млн рублей, а на "Олимп-2" игра обходится клубу не более чем в 400 тысяч рублей. Позднее первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что финансовые и организационные вопросы будут решены.
"В настоящее время достигнута договоренность об использовании "Ростов-Арены" в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба, — сказал Арутюнянц. — Такое решение стало возможным благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим Василия Юрьевича [Голубева] за эту поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба "Ростов".
"Ростов-Арена" принимала матчи группового этапа чемпионата мира Бразилия — Швейцария (1:1), Уругвай — Саудовская Аравия (1:0), Южная Корея — Мексика (1:2), Исландия — Хорватия (1:2), а также встречу 1/8 финала Бельгия — Япония (3:2).
"Ростов" свой первый домашний матч в новом сезоне чемпионата России проведет 28 июля, соперником команды будет грозненский "Ахмат".
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