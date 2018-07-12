Ещё
В России пропал британский болельщик
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России пропал британский болельщик 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Британец Дуглас Моретон, прибывший на ЧМ-2018 в Россию, не выходит на связь с родственниками, но пользуется кредиткой в Москве. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, Моретон перестал отвечать родственникам 6 июля. Правоохранителям известно, что он посещал Самару, где 7 июля играли команды Англии и Швеции.
По мнению членов семьи британца, он добрался из Самары в Москву. Его родственникам «достоверно известно», что его кредиткой расплачивались в российской столице. Есть ли доказательства, что платил именно Моретон, не уточняется.
Родственники мужчины попросили написать на почту emma.murphy@itn.co. u всех, у кого есть какая-либо информация о Моретоне. Они перечислили его приметы: на вид 50-60 лет, рост около 165 сантиметров, носит очки, редко бреется.
О Моретоне ранее уже писали СМИ. Он прибыл в Россию перед матчем Англии и Панамы 24 июня и обнаружил, что забыл билет. Болельщики нашли для него лишний билет, но сам Моретон пропал и появился только за 40 минут до начала матча. Что с ним было дальше — неизвестно, но 6 июля он зарегистрировался в Самаре.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ92
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ330
Хорват попал в больницу после матча с Англией2
Найден потерявшийся британский болельщик4
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение