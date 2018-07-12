В России пропал британский болельщик

Британец Дуглас Моретон, прибывший на ЧМ-2018 в Россию, не выходит на связь с родственниками, но пользуется кредиткой в Москве. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

По данным газеты, Моретон перестал отвечать родственникам 6 июля. Правоохранителям известно, что он посещал Самару, где 7 июля играли команды Англии и Швеции.

По мнению членов семьи британца, он добрался из Самары в Москву. Его родственникам «достоверно известно», что его кредиткой расплачивались в российской столице. Есть ли доказательства, что платил именно Моретон, не уточняется.

Родственники мужчины попросили написать на почту emma.murphy@itn.co. u всех, у кого есть какая-либо информация о Моретоне. Они перечислили его приметы: на вид 50-60 лет, рост около 165 сантиметров, носит очки, редко бреется.

О Моретоне ранее уже писали СМИ. Он прибыл в Россию перед матчем Англии и Панамы 24 июня и обнаружил, что забыл билет. Болельщики нашли для него лишний билет, но сам Моретон пропал и появился только за 40 минут до начала матча. Что с ним было дальше — неизвестно, но 6 июля он зарегистрировался в Самаре.