«Реал» прилетел на переговоры с Неймаром

Представители мадридского "Реала" прилетели в Сан-Паулу на переговоры с бразильским форвардом французского "ПСЖ" Неймаром, сообщает "Советский спорт".
По информации Paris United, руководство испанского клуба намерено встретиться с представителями нападающего "ПСЖ".
"Реал" рассматривает бразильца как замену Криштиану Роналду, который перешел в туринский "Ювентус".
Парижский клуб намерен удержать нападающего в составе.
Неймар играет в "ПСЖ" с лета 2017 года. Его трансфер из "Барселоны" обошелся французскому клубу в €222 млн Ранее сообщалось что "ПСЖ" увеличит зарплату Неймару.