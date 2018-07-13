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«Реал» прилетел на переговоры с Неймаром
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Представители «Реала» прилетели на переговоры с Неймаром 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Представители мадридского "Реала" прилетели в Сан-Паулу на переговоры с бразильским форвардом французского "ПСЖ" Неймаром, сообщает "Советский спорт".
По информации Paris United, руководство испанского клуба намерено встретиться с представителями нападающего "ПСЖ".
"Реал" рассматривает бразильца как замену Криштиану Роналду, который перешел в туринский "Ювентус".
Парижский клуб намерен удержать нападающего в составе.
Неймар играет в "ПСЖ" с лета 2017 года. Его трансфер из "Барселоны" обошелся французскому клубу в €222 млн  Ранее сообщалось что "ПСЖ" увеличит зарплату Неймару.
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