«Реал» прилетел на переговоры с Неймаром

Представители «Реала» прилетели на переговоры с Неймаром

По информации Paris United, руководство испанского клуба намерено встретиться с представителями нападающего "ПСЖ".

"Реал" рассматривает бразильца как замену Криштиану Роналду , который перешел в туринский "Ювентус".

Парижский клуб намерен удержать нападающего в составе.

Неймар играет в "ПСЖ" с лета 2017 года. Его трансфер из "Барселоны" обошелся французскому клубу в €222 млн Ранее сообщалось что "ПСЖ" увеличит зарплату Неймару.