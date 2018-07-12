Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри обратился к национальной команде после поражения в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018 года с командой Хорватии.
«Это был прекрасный чемпионат мира, и вы все были превосходны. У нас лучшие болельщики в мире, и вы вернули веру в команду. Сейчас вам больно, но вы вернётесь домой, где вас ждёт невероятный приём. И вы поймёте, какое влияние оказали на народ», — написал Терри в своём Instagram.
Сборная Англии не смогла пробиться в финал ЧМ-2018, уступив сборной Хорватии (1:2, доп.время). 14 июля английской сборной предстоит встреча за третье место с командой Бельгии.
Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о том, что его команда сыграет в матче за третье место чемпионата мира 2018 года с Бельгией.