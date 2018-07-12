Ещё
Терри — сборной Англии: Вы вернули веру в команду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-капитан сборной Англии обратился к национальной команде на ЧМ-2018 

RT на русском 10 часов назад
Фото: RT на русском
Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри обратился к национальной команде после поражения в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018 года с командой Хорватии.
«Это был прекрасный чемпионат мира, и вы все были превосходны. У нас лучшие болельщики в мире, и вы вернули веру в команду. Сейчас вам больно, но вы вернётесь домой, где вас ждёт невероятный приём. И вы поймёте, какое влияние оказали на народ», — написал Терри в своём Instagram.
Сборная Англии не смогла пробиться в финал ЧМ-2018, уступив сборной Хорватии (1:2, доп.время). 14 июля английской сборной предстоит встреча за третье место с командой Бельгии.
Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о том, что его команда сыграет в матче за третье место чемпионата мира 2018 года с Бельгией.
RT на русском: последние новости
СМИ: Конте уволен с поста главного тренера «Челси» Кафельников: перестаньте говорить, что на месте Хорватии должна быть Россия СМИ: Игуаин дал согласие на переход в «Челси»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ92
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ330
Хорват попал в больницу после матча с Англией2
Найден потерявшийся британский болельщик4
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение